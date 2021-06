Alex Bodi a fost eliberat din arest la domiciliu la începutul lunii aprilie. Încă se află sub control judiciar, dar a reprimit cel mai de preț drept: de a se mișca în voie, atât în țară, cât și în afară, dar în cel din urmă caz pe termen determinat. Văzduh a primit și din partea iubitei, Daria Radionova, care a pus capăt relației cu el după un scandal determinat, afirmă ea, de gelozia afaceristului. Acum, bărbatul se află într-o nouă relație. Până când vom vedea dacă și aceasta va fi pasageră ori ba, un test făcut la Kanal D a umplut presa tabloidă. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu a fost obligat să aleagă, ipotetic, cu cine ar vrea să meargă în vacanță, pe cine ar vrea să aibă de strajă acasă și cui nu-i vrea nici măcar numărul de telefon. Variantele de răspuns au fost cele care au căzut greu fiindcă printre ele se număra Mădălina Ghenea, nume ce a mai fost asociat cu el cu o altă ocazie.

Alex Bodi, pus să aleagă între Mădălina Ghenea, Catrinel Menghia sau Alice Peneacă

Daria Radionova s-ar fi despărțit de Alex Bodi, printre altele, pentru faptul că bărbatul insista în a-i aprecia Mădălinei Ghenea fotografiile pe Instagram. Din acest punct au izvorât o mulțime de speculații conform cărora modelul internațional ar avea o legătură amoroasă cu Alex Bodi.

„Uite, eu vreau să o urmăresc şi îi dau like-uri. Femeia este superbă şi am ce să văd. Nu am de ce să îmi retrag like-ul. Le-am dat, pentru că aşa simt. I-am zis (n.r.: Dariei Radionova) că dacă le-am dat a fost pentru că aşa am vrut. Nu există suferinţă. Nici nu vreau să fiu perfid sau ipocrit să zic că a fost ceva care se şterge cu buretele. Nu”, motiva omul de afaceri într-un interviu pentru Antena Stars.

Din străinătate venea și reacția brunetei, care a răbufnit pe internet după ce și-a auzit numele în acest context: „Sunt singură de un an de zile. Mă ocup de fiica mea și mi-e foarte bine așa. Sunt dezgustată de ce scrie presa din România. Oare nu vă este ruşine să inventaţi a nu ştiu câta oară o relaţie cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată? Nu am schimbat nici măcar un mesaj, un cuvânt, nu știu cine este această persoană și vă permiteți, a nu ştiu câta oară, să scrieți că am o relație?! Eu mă întreb: nu vă este ruşine?”, a declarat romanca pe IG Story de curând.

Miercuri, Bodi a acceptat invitația celor de la „Teo Show” pentru a face unele lămuriri în privința zvonurilor vehiculate despre el în presă, în ultima vreme. Deși nu a venit cu prea multe clarificări, punctul culminant a fost atins cu jocul propus de Bursucu'. Afaceristul a avut de ales între trei vedete astfel: pe care să o lase să se ocupe de casă, cu care să meargă în vacanță și căreia să nu-i ceară nici măcar numărul de telefon.

Un colaj, în care se aflau Mădălina Ghenea, Catrinel Menghia și Alice Peneacă, a aprins din nou asocierea lui cu primul model enumerat. Cu un răspuns așteptat, Bodi s-a pronunțat subtil, menționând că este o chestiune ipotetică și nu vrea ca nimeni să se supere.

„Fără supărare! Alice Peneacă acasă, Mădălina Ghenea în vacanță și Catrinel nu vrem numărul ei”, a declarat el la Kanal D.