Nicole Cherry se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește alături de iubitul său, Florin, de pisica sa, iar în scurt timp va avea parte de cea mai mare bucurie: un copil.

Artista a povestit fanilor săi întreaga experiență, menționând inclusiv problemele întâmpinate:

„Vreau să vă spun că am visat că Rihanna era verișoara mea și o întrebam de ce nu mai lansează o piesă, că toată lumea vrea să mai audă o piesă de la ea. (…) Abia m-am trezit, fix acum 2 minute, dar nu aveam cum să nu vă spun visul ăsta. Visez foarte mult de când sunt gravidă, mult și ciudat. Cred că e o chestie a gravidelor, nu?!”, le-a dezvăluit Nicole Cherry fanilor.

Nicole Cherry a povestit și faptul că a început să obosească foarte mult de când este însărcinată:

Nu are o sarcină dificilă, dar Nicole Cherry le-a dezvăluit fanilor că obosește foarte repede în ultima perioadă. „Eu sunt foarte obosită. Am muncit mult astăzi și chiar am nevoie de o pauză, dar sunt fericită că am terminat tot ce mi-am promis. Aproape tot. Mai am un pic de treabă la laptop”, le-a mai mărturisit Nicole fanilor zilele trecute.

Nicole Cherry va avea fată sau băiat?

Artista a dezvăluit de curând sexul copilului pentru fanii săi de pe Instagram, cu ajutorul unei postări: