Se înmulțesc graviduțele în timp de pandemie, în showbiz. Roxana Vancea a anunțat la finalul lunii mai că este însărcinată. După cea mai recentă ecografie, ea și soțul ei, Dragoș, vor avea un băiețel. Cuplul și-a dorit mult un copil, iar antrenorul de fitness a renunțat la suplimentele pe care le lua zilnic pentru ca iubita să rămână însărcinată cât mai repede.

„Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a povestit Roxana Vancea într-un interiu pentru „Teo Show”, de la Kanal D.