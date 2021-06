„După fix șapte ani și o lună am încheiat frumos, amiabil și decent. Nu mai suntem soț și soție de ieri, (15 februarie) noi am semnat actele de divorț la notar amibil. Noi am ales să terminăm aceasta căsnicie amiabil. A fost cu suișuri și coborâșuri, nu pot să vă mint”, a fost prima declarație a Oanei Roman după separare.