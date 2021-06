Alessia a făcut mărturisiri despre calvarul trăit alături de tatăl copilului. Cântăreața a devoalat informații cu un puternic impact emoțional

Alessia a povestit, într-un interviu pentru „Theo Show”, emisiune difuzată de Kanal D, calvarul prin care a trecut în ultimii ani, cât a stat departe de lumina reflectoarelor. Întâi de toate, vedeta a clarificat că nu a fost căsătorită, așa cum s-a speculat în presă, și că relația cu tatăl copilului ei a durat doar 5 ani, nu 15, timp în care au existat și unele pauze. Aceasta pune despărțirea și teroarea trăită pe seama imposibilității părinților lui de a o înțelege și de a le fi alături într-un mod firesc.

Destăinuirile au curs și au ajuns într-un punct sensibil, informațiile devoalate de artistă fiind cu puternic impact emoțional. După ce tânăra familie s-a destrămat, Alessia fiind deja plecată din casa părinților lui, unde locuia alături de partener și copil, a considerat că relațiile între ei se pot „încălzi” de dragul celui mic. Astfel, la cerița bunicii, l-a lăsat pe Alvin în grija ei preț de câteva zile. La finalul acestora, Ionuț a informat-o că nu îi va mai da copilul. Speriată, cântăreața s-a îndreptat glonț spre locul cu pricina pentru a-și recupera puiul. Acolo, din declarațiile vedetei, a fost batjocorită de familia lui Ionuț. În final, nu a reușit să-și recupereze micuțul, dar a insistat la trei zile distanță, când s-a petrecut unul dintre cele mai agresive momente din viața sa.

Bunica lui Alvin a tras de copil, care dorea să se îndrepte spre mamă, trântindu-se pe asfalt și cerând ajutor soțului. Furios, bunicul băiatului s-a ațintit asupra gâtului artistei până a rămas, pentru câteva secunde, fără suflare. Unul dintre frații lui Ionuț a intervenit pentru a nu se întâmpla, cel mai probabil, o tragedie. Cu hainele rupte și pline de sânge, după ce și-a revenit, tânăra mamă striga în continuare după ajutor, care s-a și arătat. Doi cetățeni s-au implicat în scandal și au scos-o din mâinile familiei ei.

La scurt timp, aceasta a fost înștiințată de oamenii legii că este acuzată de fostul partener de răpire de minori. Imaginile surprinse pe camerele de supraveghere din zona în care s-a produs incidentul au dovedit că, în realitate, a fost contrariul. Acum, socotelile celor doi sunt încheiate, cel puțin din punct de vedere legal. Bărbatul are drept la vizită și are de plătit luna o pensie alimentară de 450 de lei pentru cel mic.

„A venit unul din băieți și i-au scos mâinile din gâtul meu”

„Încă am stări de anxietate, am atacuri de panică. A fost prea multă gelozie. Părinții lui m-au amenințat dintotdeauna, de când eram însărcinată, că ei o să-mi educe copilul, că ei o să-l crească. M-am mutat la cineva acasă de frică, după care tot mă amenințat că o să vină și o să-l ia. S-au mai liniștit apele între noi, adică așa am crezut eu, și i-am zis să vină și să i-l dau, Am stabilit de comun acord și norocul meu a fost că l-am înregistrat. Eram pe data de 10 august, a zis că îl aduce pe 17, iar pe 17 m-a întrebat dacă mai pot să i-l las o zi, i-am zis „da”, apoi...Pe 18 aveam programare la Poliție, la Constanță, să schimb domiciliul.

Gândește-te că ăsta a fost norocul meu, că aveam domiciliul încă acolo. Pe 18, dimineață, mi-a spus că nu-mi mai dă copilul. Nu m-am mai dus la Poliție, m-am dus direct la București să-mi iau copilul. Am chemat Poliția, nu m-au lăsat să îmi iau copilul, m-au batjocorit. A coborât tatăl lui pe scări, mi-a arăta dosul - om la 60 de ani - și râdea de durerea mea. Eu urlam pe scară să-mi dea copilul. Atunci, am plecat așa cum am venit, iar peste trei zile am venit să-mi iau copilul.

Îmi spusese Ionuț (n.r. tatăl copilului) că sunt în oraș și am așteptat. Am coborât din mașină când am văzut că au parcat, au coborât și ei din a lor, Alvin (n.r. copilul) a venit la mine și mama lui mi l-a smuls din brațe, l-a tras de mâini ca pe un ursuleț. L-a chemat pe soțul ei, a venit, iar el m-a strâns de gât până am căzut pe mașini. Mi-am pierdut cunoștința, am leșinat pentru câteva secunde.

A venit unul din băieți și i-au scos mâinile din gâtul meu, apoi am reușit să recuperez copilul. Ulterior, când a văzut că nu scapă de mine și am reușit să-l recuperez pe cel mic, bunica lui l-a luat de șolduri și s-a trântit pe asfalt cu el ca să mi-l smulgă din brațe. De teamă că îi va face ceva rău, că îl va lovi, l-am lăsat din brațe. Treaba devenise nasoală. Aveam hainele rupte pe mine, sânge, iar copilul mă striga ca din gură de șarpe, au apărut doi oameni pe stradă și m-au salvat”, a declarat Alessia la Kanal D.