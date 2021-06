Roxana Vancea, probleme de sănătate în timpul sarcinii

După ce a aflat că este însărcinată, Roxana Vancea și-a făcut un set de analize și urmează indicațiile medicului. Bruneta a renunțat la antrenamentele obositoare și abdomenele cu care era obișnuită înainte. Antrenoarea de fitness se confruntă însă cu durerile de spate care o supără din ce în ce mai mult. Roxana susține că durerile de spate au apărut și din cauza că i-ar fi crescut sânii foarte mult.

„După ultima ecografie sunt 70% șanse să nasc un băiat. Problema a fost că s-a întors cu spatele, așa stă el. Mi-a fost rău în prima lună când am rămas însărcinată. Aveam grețuri. După două luni, nu am mai avut nimic.

Nu mai am voie să fac abdomene. Medicul mi-a zis că în trimestrul doi o să mă simt ca o femeie normală, iar în trimestrul trei va fi mai greu. O să am dureri de spate pentru că mi-au crescut foarte mult sânii și eu sunt foarte slabă ”, a declarat viitoarea mămică.

Cum i-a dat vestea cea mare soțului

Cei doi își doreau de foarte mult timp să devină părinți. Soțui vedetei, Dragoș, ar fi renunțat la suplimentele pe care le lua pentru sală, doar ca să poată avea un copil cu bruneta. Aceștia au dat analize pentru a se asigura, iar minunea s-a întâmplat destul de repede.

„Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede.

Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a declarat Roxana Vancea, la emisiunea Teo Show de la Kanal D.