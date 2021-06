Emily Burghelea a postat pe Instagram o fotografie care i-a impresionat pe fani. Fosta concurentă Bravo, ai stil arată mai bine ca niciodată și se simte excelent de când este mamă:

„Au trecut 8 săptămâni de când am adus-o pe cea mică pe lume și 3 de când am decis că vara asta vreau să mă simt bine în costum de baie, chiar dacă am născut! Mănânc sănătos și echilibrat, astfel încât să o pot hrăni în continuare pe cea mică la sân, fac mișcare️ și folosesc cremele anticelulitice”, a dezvăluit Emily Burghelea pe Instagram.

Emily Burghelea, despre primele săptămâni în rolul de mamă

„Deși au trecut doar 5 săptămâni de la naștere, mi-am revenit aproape în totalitate. Teoretic, până la 6 săptămâni sunt lăuză … dar practic, având în vedere că mă simt foarte bine, am dat skip ultimei săptămâni si am venit repede, repede, într-o repriză de somn a fetiței, până la sală. Îmi era dor să fac sport! Ce-i drept, am făcut sport până în luna a 8-a de sarcină. Nu am avut nicio frică si asta a contat cel mai mult. Dacă as fi avut timp, vă spun sincer că as fi mers la sală până în ultima clipă daaaaar în ultima lună am fost prea ocupată să termin cumpărăturile pentru fetiță”, a fost prima parte a textului pe care Emily l-a asternuit pe Instagram.