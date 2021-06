Pepe a fost la rândul său invitat la un alt podcast, organizat de Damian Drăghici, unde i-a oferit un răspuns direct Oanei Zăvoranu:

„De ce să-i dau cuiva ocazia să mă enerveze spunând tâmpenii. Eu sunt genul de om care, dacă am apucat să spun «stop, nu te mai bag în seamă», nu te mai bag în seamă. În cazul în speță [fostul mariaj cu Oana], nici măcar nu vreau să stau de vorbă.”, a spus Pepe.

Pepe, despre Oana Zăvoranu: „Este cea mai mare greșeală din viața mea.”

Cu atât mai mult, artistul nu doar că a rupt tăcerea, ci i-a adresat cuvinte grele Oanei, subliniind faptul că nu vrea să mai aibă legătură cu ea:

„Nu vreau să-i pronunț numele. Dacă tot apare fără motiv la TV, să nu apară că o invit eu, că am vorbit despre ea. Vorbește prost de ani de zile. Știi de ce? Din frustrare. Tocmai că nu îi mai răspund. Mie mi se pare cea mai mare greșeală din viața mea. Ca să aibă încă un motiv să apară la TV. Ea este cea mai mare greșeală din viața mea, dar probabil că am învățat foarte multe din greșeala asta. Tocmai de-asta nu mai vreau să am de-a face cu ea. (…) Nu am nevoie de aplauze, dar nu mă ataca. Nu a fost să fie, nu a fost să fie. Numai tâmpenii spune”.

Când s-a produs ruptura dintre cei doi din perspectiva lui Pepe

„Niciodată nu am pus eu punct, cumva. Nu mai era ok în ultimul an cu Oana. Era numai într-un proces, într-o ceartă cu toată lumea, într-o angoasă, într-un nerv, numai așa. Când s-a dus și cu băiatul pe partea cealaltă, am găsit motivul, la revedere.

A fost picătura care a umplut paharul. (…) A fost exact ceea ce aveam nevoie ca să scap, pentru că uneori aveam senzația că nu o să scap. Mă certam cu toată lumea. Cumva, aveam o distanță față de toată lumea, pentru că ea ataca pe toată lumea”, a mai spus Pepe.