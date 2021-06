Cabral a fost căsătorit cu Luana Mitran în perioada 2000-2006. Cei doi au o fetiță, pe Inoke, născută în 2002. Aceștia au divorțat amiabil și au rămas în relații cordiale. În anul 2011, moderatul TV s-a recăsătorit cu Andreea Pătrășcanu, cu care are o fetiță, Namiko, și un alt copil ce urmează să se nască.

Într-un interviu recent, oferit celor de la „Vorbește lumea”, Cabral a discutat despre noua fericicre din viața sa, anume cea de a deveni din nou părinte alături de actuala parteneră. Întrebat despre cum a primit fata sa cea mare vestea, vedeta a picat pe gânduri și a declarat că relația lor este rece, pentru moment, dar înțelege, aceasta fiind la o vârstă dificilă. Deși prezentatorul a tratat cu superficialitate subiectul, dezvăluirea sa nu i-a picat bine lui Inoke, mai ales că nu vrea să devină persoană publică și, implicit, să se vorbească despre ea în spațiul media.

„Am depășit problema aceasta, mergem mai departe. În luna august o să spun mai multe, când o să plece fata în străinătate, la studii. Acum fata mai are două-trei săptămâni până la Bac, este o perioadă destul de dificilă. În loc să se ducă liniștită la examene, copiii o să o întrebe de ce a zis tatăl său în loc să vorbească despre materii. Copilul vrea să fie un om ca oricare altul, nu își dorește să fie disecat de lume. Ea ne-a rugat, de la vârsta de patru anișori, că nu vrea să apară în presă”, a declarat Luana pentru Impact.ro.

Luana a atras atenția că a crescut-o singură pe Inoke și că tot ceea ce își dorește este ca familia ei să fie lăsată în liniște. În plus, a dezvăluit că nici ea, nici fiica nu mai poartă numele Ibacka.

„Cabral să își asume ce vorbește. Pe noi toate lucrurile ne afectează, mai ales că ea are Bac-ul acum. Ne dorim să fim lăsate naibii în pace. Fata nu vorbește pentru că nu vorbește, nu vrea ea și are tot dreptul să fie cum vrea ea. Nici la ea, nici la mine nu mai scrie numele Ibacka, ne-am despărțit de acesta. Mi-am crescut singură copilul până acum. Că nu vorbește fata cu Cabral, asta este treaba lui, fiecare suferă de ceva. Văd că s-a născut de la nimic un întreg taifun, eu una nu am zis nimic de el ca să îi încurce sarcinile lui”, a completat Luana.