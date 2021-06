Alin Gălățescu, despre „noua normalitate” în modă

"Aşa cum spunea şi Irina Schrotter, Romanian Fashion Week and friends este o extindere a conceptului ce viza şi a realizat timp de zece ani Romanian Fashion Week, unde am fost director artistic. Romanian Creative Week s-a coagulat în jurul acelui nucleu de oameni, de echipă, de elită, pe care o avea la Romanian Fashion Week, de creativi din celelalte domenii. Am explorat chestia asta în 2005 - 2007, cred, când i-am adus pe cei care făcuseră Bienala de la Veneţia, pe cel mai interesant sculptor de lifestyle din lume, care e român, cel mai bun graffiti lifestyle, care e român. Am trăit asta în Bucureşti, dar aici amploarea este nesfârşit mai mare. Regret un pic pentru că este în paralel cu Romanian Design Week de la Bucureşti, mult mai vulnerabilă, mult mai fragilă decât cea din Iaşi, ceea ce e un respect cu atât mai mare pentru ieşeni, dar poate că e o dovadă că aici se poate face, iar în altă parte mai puţin", a spus Alin Gălăţescu.

În opinia sa, pandemia de COVID-19 a determinat o reinventare a tuturor celor din industria modei şi nu numai: "În primul rând, întregi sectoare vitale pentru ceea ce înseamnă moda au murit, de genul nunţilor, evenimentelor mari. Nunţile erau 60% din, să zicem, bugetul unui brand. Evenimentele mari reprezentau şi ele 30%. Vă daţi seama că din 10% să întreţii 100% e foarte greu. După aceea, raportul cu clientul, care era un element fundamental al unei creaţii vestimentare, a dispărut. Toată lumea a intrat în acest online care are plusurile, dar şi minusurile lui. Şi atunci lucrurile sunt grave cumva. În acelaşi timp, fiecare a trebuit să se regăsească în această nouă conjunctură. Păcat de formalul ei şi de faptul că sunt foarte mari costurile în situaţii delicate pentru lume. În alte industrii a fost şi mai rău. Mă refer la teatre, cinematografe. Se poate şi mai rău şi mai greu", a menţionat Alin Gălăţescu.

Totul e regândit, de la tipologia campaniilor de imagine până la cea a colecţiilor, spune criticul de modă: ''Au devenit mult mai light, mult mai accesibile. O perioadă chiar a fost o obsesie a pijamalelor şi a homeware-ului şi a ceea ce americanii descoperiseră încă din 1995, şi anume softwear, softwear fiind un principiu estetic pe care ei l-au descoperit pentru lucrat de acasă, pe care l-au folosit pentru că au o piaţă de milioane de oameni.

A lucra de acasă presupune şi comoditate, capacitate de a interacţiona cu cineva pentru că vine cineva acasă să îţi aducă contracte, să îţi aducă informaţii, dar trebuie să ai la jumătatea drumului - destul de comod şi de formal, ăsta e un softwear, care la noi a fost interpretat destul de distractiv şi de hilar de designeri încât m-am plictisit de pijamale şi de treninguri, recunosc, dar o perioadă numai asta s-a cumpărat, ceea ce mi se pare ridicol, dar cumva noua normalitate. Nu ştiu dacă există o nouă normalitate sau o deviaţie a normalităţii, care presupune o ruptură, un ghidonaj cu totul spre altceva", este de părere Gălăţescu.

Din toamnă se anunță o nouă formulă a show-urilor de modă

El a mai spus că din toamnă se aşteaptă o nouă formulă a show-urilor de modă: "Colecţiile sunt deja lansate. Se aşteaptă noua formulă pentru show-urile din toamnă, pentru primăvara lui 2022, pentru că din ce în ce mai mult vor fi mai multe mixuri între show-uri live şi show-uri online. Eu în perioada aceasta am făcut două filme de fashion şi patru video fashion show-uri. A fost o reinventare totală, ceea ce se întâmplă în cele mai mari capitale ale modei. Era singura metodă. Noi am fost în avanposturi cu chestiunea asta. Toate sezoanele au fost cu video fashion show-uri, doar în sezonul de couture brandurile mari au mai făcut cu distanţare, în spaţii mari, spectaculoase.

Acum cred că va fi din nou un mix, dar nu cred că se va renunţa la video fashion show-uri. Eu încep deja să lucrez pe realitate augmentată, pe transferul show-ului în ludic, în nişte sisteme noi de video înregistrări, în regimul filmului film, cu decor creat sută la sută virtual. Vor fi nişte experimente în toamna asta, o să vedeţi, dar la Bucureşti", a dezvăluit Alin Gălăţescu.

Detali despre evenimentul RCW

Criticul de modă se află în această perioadă la Iaşi, oraş care timp de câteva zile devine capitala modei şi a industriei creative româneşti, cu prilejul festivalului Romanian Creative Week (RCW). Acesta este primul mare eveniment cu public organizat în România în acest an.

RCW este organizat de Federaţia Patronatelor din Industriile Creative (FEPIC) şi oferă în perioada 2 - 6 iunie concerte, festivaluri de modă, film, arte vizuale şi arhitectură, precum şi concursuri, târguri, expoziţii, conferinţe, workshop-uri, arta, creativitatea şi distracţia fiind punctul central al evenimentului. Astfel, Iaşiul a devenit gazda festivalurilor Romanian Fashion Week, Architecture, Musicalling, Expo (in)Between, Moldova Film Festival, Visual Arts, House of influencers, VegFest. AGERPRES.