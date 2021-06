Invitată în platoul „Vorbește lumea”, de la Pro TV, emisiune a cărei gazdă a fost până să rămână însărcinată din nou, actrița a vorbit despre temerile pe care le are înainte de a aduce pe lume cel de-al treilea copil al cuplului, dar și despre problemele de sănătate pe care le întâmpină.

De asemenea, Adela a adăugat că va merge în sala de naștere cu certitudinea că va avea dureri foarte mari, din cauza unor complicații la coloană, care îi vor agrava condiția.

„Într-adevăr, am început să am și mari emoții pentru naștere pentru că, dacă la prima mi s-a părut că a fost complicat și dureros, dar m-am gândit că a fost o întâmplare, la a doua m-am dus mult mai relaxată și a fost chiar mai greu.

Acum, a treia oară, am o certitudine că va fi foarte greu. Eu am niște complicații la coloană, astfel încât când copilul coboară se așază pe niște terminații nervoase ale coloanei. Deci mie când îmi începe travaliul nu am doar durere pe contracție, am o durere constantă, ca atunci când cineva îți apasă pe măduvă, deci pe nervi, plus intensitatea de la contracție. Durerea e foarte mare”, a completat aceasta.