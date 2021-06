În fotografia cu pricina se observă că sarcina este într-o formă avansată. Actrița s-a lăsat surprinsă într-o rochie albă, mulată pe talie, care îi scoate în evidență burtica de gravidă. Ea nu a notat nimic în descriere, lăsând astfel ca imaginea să vorbească de la sine. În cadrul ședinței foto a cărei protagonistă a fost viitoarea mămică, se poate vedea candoare cu care aceasta își privește pântecul.

Michaela Prosan s-a născut în anul 1992, în Slobozia. A urmat cursurile Liceului de Arte Ionel Perlea din orașul natal, apoi a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București, la clasa profesorului Florin Zamfirescu. Primul rol de anvergură în teatru a fost în 2014, când a interpretat-o pe Mona în spectacolul „Steaua fără nume” de Mihail Sebastian; piesă ce s-a jucat pe scena Teatrului Elisabeta din Capitală. A mai jucat în piese de teatru precum „Biloxi Blues de Neil Simon”, „Servieta de doc” sau „Rinocerii”.

Tot în anul 2014, Michaela a apărut în scurtmetrajul „This Thing Called Love”, iar în 2016 a interpretat-o pe Izzy în „Escape VR”, primul film de ficțiune VR românesc. În 2018, aceasta a jucat rolul Soniei Caragea, fiind protagonista serialului „Fructul Oprit”, difuzat de Antena 1. Un an mai târziu, a făcut parte din distribuția serialului „Sacrificiul”, proiect realizat tot de Antenă.

„Munceam şi atunci ca și acum, doar că nu la fel de intens. În 2014 mi-am dat licența la UNATC cu spectacolul „Steaua fără nume, pe care l-am jucat timp de doi ani la Teatrul Elisabeta și am fost cu el prin diferite orașe din țară. Pe lângă, mai făceam reclame, scurtmetraje, mergeam la workshop-uri, la masterclass-uri de actorie și la castinguri.

Nu îmi doream să lucrez în televiziune, aveam tot felul de preconcepții și am refuzat propuneri în trecut. „Fructul oprit' a apărut în viața mea după o perioadă în care nu mi se legau proiecte, o perioadă plină de nemulțumiri, de uși închise. Am fost obișnuită să muncesc de mică și, când am văzut că telefonul nu mai sună și că lucrez sporadic, m-am gândit să merg într-o altă direcție, să fac altceva”, povestea ea într-un interviu pentru VIVA.