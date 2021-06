După incidentul din noaptea cu pricina, Dan Manole Constantin Fulgerică, zis Fulgy, a ținut să ofere o reacție la cele întâmplate. Tânărul de 23 de ani și-a făcut mea culpa într-un video publicat pe contul personal de Youtube. El a relatat cu lux de amănunte filmul evenimentelor din seara când a fost prins drogat la volan de Poliție și dus apoi la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici.

„Am făcut un gratar apoi cu toți băieții de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat nimeni sau că am fost turnat. De obicei în studiouri de fumează iarbă! Toată lumea se droghează în Bucureștiul ăsta, toate cluburile, toate cafenelele, numai pline de consumatori. Nu spun de nimeni nimic, nu spun că cineva m-a pus să mă droghez, totul a fost la simpla mea curiozitate. (...)