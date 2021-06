Atât Mircea Badea, cât și prietenii și colegii lui s-au liniștit când au văzut rezultatul testului. Prezentatorul TV a explicat că se confruntă cu o alergie și că nu este vorba de COVID-19:

„Începem superba emisiune cu o declarație, ca să ne înțelegem de la bun început, și anume: nu am COVID! Am făcut testul astăzi: negativ! Dacă mă vedeți fornăind, nu este COVID. Fac declarația aceasta și pentru colegii mei. E ceva pe bază alergică, din când în când. În sfârșit, am și eu perioade. Ce să fac…”, a declarat Mircea Badea la începutul emisiunii „În Gura Presei”.

Mircea Badea se vaccinează?

La începutul lunii ianuarie, atunci când dozele de vaccin nu erau disponibile pentru întreaga populație, Mircea Badea anunța că nu se va imuniza curând pentru a nu fi judecat de oameni:

„Nu am chef să vină unul să-mi spună că m-am vaccinat peste rând, să nu fiu subiectul unei investigații, unei anchete ‘nenorocitul dracului s-a băgat peste rând și nu s-au vaccinat alte categorii care, într-adevăr să se vaccineze’, că nu eu am făcut legea, nu eu am făcut platforma, nu eu am făcut centrele, ci oamenii pe care, sigur, îi susțin”, a spus Mircea Badea.

Cu atât mai mult, Mircea Badea înțelege necesitatea virusului și declară că se va imuniza când va fi momentul:

„Nu am chef să stau prin carantine când mă duc și eu ca un om în concediu prin afara acestei țări, foarte frumoase, de altfel, dar e frumos și în afară”.