Adela Popescu nu a considerat niciodată că mașina pe care o au trebuie să fie schimbată, însă odată cu venirea celui de al treilea copil pe lume, aceasta și-a schimbat părerea. Cu atât mai mult, condiția prezentatoarei TV a fost să pună o bancă în fața casei dacă își dorește să schimbe mașina:

„Încă de când l-am născut pe Alexandru Radu a considerat necesar să investim într-o mașină mare. Siguranță, spațiu etc. Doar că cea pe care și-o dorea el era un fel de… dubă. Desigur, nici nu am avut răbdare să îmi explice de ce și cum, ce motorizare, ce model. Răspunsul meu a fost simplu: mașina asta e bună poate când ai TREI copii. Atât. Cea pe care o avem acum e perfectă.

A trecut timpul, mă rog, nu prea mult, și l-am născut și pe Andrei.

– Vezi, iubita, ce chircită stai în spate. Dacă mai vine și mamaie cu noi, chiar nu ne descurcăm cu mașina asta. «Mașina asta» fiind un SUV chiar foarte spațios.

– Nu vrei să luăm van-ul ăla frumos, cu 6 locuri, confort, măsuță, chestii.

– Scumpe, mașina aia e bună poate când ai TREI copii, altfel… exclus! Vedeți voi, după ce am rămas însărcinată cu ai TREILEA copil am cumpărat mașina visurilor lui Radu înainte de morfologia de trimestrul doi. Am fost de acord cu condiția să punem o băncuță în față casei care lui i se părea COMPLET inutilă. Troc se cheamă, ca să știți. Se ridică, acum, întrebarea: pe al TREILEA și l-a dorit atât de mult doar că să fie sigur că luăm… dubă? ? Ei, bine, dragilor, răspunsul la această întrebare nu îl vom afla, poate, niciodată”, a povestit Adela Popescu pe Facebook.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis numele copilului

Adela Popescu și Radu Vâlcan au deja doi băieți, născuți în 2016 (Alexandru) și 2018 (Andrei) și acum îl așteaptă pe cel de al treilea căruia i-au găsit și un nume.

„Vă prezint cele trei nume care au intrat în finală, la sugestia telespectatorilor. Ele și-au găsit locul după ce am fost de acord și eu, și soțul. Trebuie să fie și el de acord, cu numele lui trebuie să rimeze. Primul este Achim. Doar că eu când mă gândesc mă gândesc la băiatul Antoniei, fie la cel al lui Paul Ipate.

A doua variantă este Anton, doar că rimează cu beton. Și ne mai place Adrian, dar nu știu dacă va fi un copil minune. Eu gândesc totul în porecle. Nu știm ce să facem. Nu putem să îi spunem nici Adonis, că după îl poreclim Cove”, a dezvăluit prezentatoarea emisiunii „Vorbește lumea”.