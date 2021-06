După ce a dat naștere gemenelor Indira și Rania, Valentina Pelinel a declarat că a rămas cu câteva kilograme în plus, de care scapă mai greu decât de surplusul de grăsime acumulat în urma sarcinii cu Milan. Dorința de a reajunge la forma inițială a fost mare, așa că, de această dată, a apelat la un nutriționist și s-a întors în sala de sport. Specialistul în alimentație i-a făcut un plan bine conturat de mese, iar ca îndrumător pe partea fizică a avut-o pe Luminița Nicolescu.

O fire perseverentă, soția lui Cristi Borcea a reușit să dea uitării cele 8 kilograme nedorite, ajungând la 65 de kilograme. Rețeta succesului ei: gimnastică zilnic și dietă. Concret, aceasta are voie să consume doar carne de pui, de curcan, pește sau fructe de mare, dar nu mai mult de 150 de grame pe zi, multe legume, puține fructe și lactate degresate. De asemenea, i-a fost recomandat să renunțe la alcool și sucuri.

La Milan am luat 26 kg și la fetițe 29. Le-am dat repejor în timpul celor 6 luni de alăptat la fiecare copil, dar rămăsesem cu cele 2-3 kg cu care m-am distrat vreun an”, a explicat vedeta pentru actualitate.net.

„Rămăsesem cu 2-3 kg de care nu mai scăpam după nașterea fetițelor și până la urma am reușit. Mie îmi și place să fac mișcare și știi că mă antrenez cu prietena mea buna, Luminița Nicolescu. Și în timpul sarcinilor a făcut mișcare cu mine. Asta e greutatea la care mă simt eu bine, 65 kg. Le-am dat în timp și rămăsesem cu 2-3 kg.

Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei, dar fostul acționat la Dinamo susține că nu vrea să se oprească aici. Mai vrea încă un copil și afirmă că pe cel de-al zecelea l-ar face numai cu Valentina.

„În patru ani de pușcărie am făcut patru copiii. Am făcut prea mult. M-au ținut viu copiii cât eram acolo. Ai mei, de la doi ani mănâncă cu telefonul în mână. Am trei copiii în America. Mai vreau unul, al zecelea, dar numai cu Valentina. Pe final de carieră, oricine se retrage la carapace', a spus Cristi Borcea în cadrul emisiunii lui Mircea Dinescu de la Prima TV, Poezie și delicatețuri'.