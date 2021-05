Andreea Bănică a recunoscut faptul că a descoperit această problemă a căilor respiratorii în urmă cu cinci ani, însă nu a avut curajul să se opereze:

„Deviația de sept am descoperit-o cu mult timp în urmă pentru că mi-a ieșit pe un RMN pe care îl fac. (…) Atunci când l-am făcut prima oară, în urmă cu vreo 5 ani de zile, mi-a ieșit această deviație și tot mi-a ieșit de fiecare dată și tot bătea la ușă…. Până la urmă m-am hotărât … mi-e frică”, a explicat artista.

Aceasta și-a luat inima în dinți și urmează să se opereze până la data de 1 iunie:

„Urmează, în curând, să fac o operație la care m-am gândit foarte mult timp și pe care nu aș fi vrut s-o fac vreodată. (…) Nu mai respir bine, nu mă oxigenez bine, adică am o deviație de sept care nu mai poate fi amânată, că doar n-o să mă operez la 50 de ani. M-am hotărât s-o fac și o fac cât mai repede, așa că de pe 1 iunie încolo o să respir mult mai bine”, le-a spus Andreea Bănică fanilor ei de pe Instagram, potrivit Can-Can.ro.