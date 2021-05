Artistul a declarat că are gânduri serioase cu fiica Andreei Esca și își dorește să le urmeze exemplul părinților săi:

„Eu am crescut într-o familie cu oameni care s-au iubit de tineri. Mama cu tata se cunosc de la 15 ani, la 18 s-au combinat, la 21 au conceput-o pe sora mea, iar la 24 pe mine. Eu am văzut și am fost crescut numai în iubire. Asta am căutat și asta am avut și am de oferit. Cu Alexia mă înțeleg foarte bine pe planul ăsta. Am foarte multe de oferit”, a declarat Mario Fresh.

Alexia Eram, o persoană chibzuită

Având în vedere că este fiica uneia dintre cele mai bine plătite persoane de televiziune din România, Alexia Eram nu aruncă cu banii atunci când este vorba de cumpărături pentru casă. Iubitul său, Mario Fresh, a povestit o întâmplare care dovedește acest lucru:

„Mi-am dat seama că a început să fie foarte strângătoare. Ține foarte mult la banii pe care îi cheltuiște. De exemplu am fost la cumpărături și a făcut ea cumpărăturile, a luat un șampon și un balsam pentru casă, pentru casa mea, eu așa am crezut.

A venit cu ele la mine pentru că în seara aia a dormit la mine. Și ce să vezi, astăzi când m-am dus să mă spăl pe cap la baie nu mai erau și am întrebat-o unde sunt acele șampoane și a zis că le-a luat acasă. Deci a ajuns să umble cu șamponul după ea. Așa e când ții cu casa”, a povestit Mario Fresh, potrivit Can-Can.ro.