Realizatorul TV de la Antena 3 a amintit și de o altă poveste tot cu ANAF-ul, când i-a venit o somație pentru care trebuia să achite suma de 100.000 de dolari.

„Am primit pe mail o somație că ar trebui să primesc suma de 53.000 lei pentru că am impozite restante din 2018. Pe venituri realizare în 2017, ori eu sunt cu impozitele la zi și după un lung șir de întâmplări nefericire cu ANAF-ul. Cea mai substanțială dintre ele fiind și publică, atunci când mi s-a zis că trebuie să plătesc 100.000 dolari. A fost un proces care a durat 2 ani în care s-a stabilit că nu trebuie să dau niciun ban. Eu știu că am plătit toate impozitele, am verificat cu contabila mea și totul este în regulă. Nu e prima dată când am probleme cu ANAF-ul. Am fost sunat de ANAF și mi-au spus că există posibilitatea existenței unei erori. A admis posibilitatea existenței unei erori și a spus că vor verifica.Am identificat posibila confuzie” a spus Mircea Badea, potrivit antena3.ro.