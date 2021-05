Smiley a discutat de curând despre fiica sa, Josephine, care a trecut de pragul de două luni. Acesta a mărturisit că încă nu își poate da seama ce culoare au ochii fetiței, însă a dat de înțeles că ar semăna mai mult cu Gina decât cu el:

„Josephine are 2 luni și jumătate. Când am plecat de acasă, ne-am jucat, am gângurit un pic, mi-a zâmbit, zâmbetul ăla fără dinți. Pleci de acasă parcă pregătit de orice, poate să se întâmple orice că nu are ce să fie rău. Piciorul ei e cât degetul meu, are picioarele lungi din naștere. Deocamdată, pentru că nu are culoarea ochilor clară, nu ne dăm seama cu cine seamănă. Probabil, dacă va avea ochii verzi sau albaștri, va semăna cu Gina, dacă va avea ochii căprui, cu mine, cel puțin de la nas în sus.

Toată sarcina m-am rugat să nu aibă nasul meu. Are nasul mic deocamdată, să sperăm că rămâne așa. Nu are forma nasului meu”, a povestit Smiley, potrivit Can-Can.ro.

Cum i s-a schimbat viața după ce a devenit tătic

Smiley a subliniat faptul că rutina sa zilnică nu este chiar atât de dificilă de când a devenit tată:

„Mă trezesc un pic mai devreme, la 07:30, 08:00. Suntem foarte bucuroși că doarme noaptea. Nu am avut probleme de genul ăsta deloc, am avut vreo două nopți un pic mai agitate.

Atmosfera în casă e pe liniște și pace și mult râs și muzică. E foarte cuminte, veselă. (…) Din când în când vin și bunicii. Acum ne lasă să ne obișnuim. (…) O schimb în fiecare zi”, a mai spus Smiley.

Josephine este brunetă

„Oamenii apropiați au văzut fetița, în poze. (…) Are trăsături și de la mine și de la Gina și oricum e devreme. Nici eu nu-mi dau seama. Dar cumva atunci când zâmbește regăsesc niște lucruri. Are buze, ceea ce eu n-am, deci sigur aia nu e o trăsătură de la mine. N-are nasul meu mare, ceea ce nu e o trăsătură de la mine. Nu-mi dau seama acuma. E brunetă. Aici pot să zic că seamănă cu mine”.

Întrebat „Când ne arăți fetița? Să-ți trăiască, să fie sănătoasă”

Smiley a răspuns: „Pentru mine este foarte clar. În momentul în care îmi va spune cu cuvintele ei că își dorește neapărat să ajungă pe Tik Tok, atunci o să apară și ea pe Tik Tok. Deocamdată nu înțeleg ce îmi spune. Ea zice ceva, dar nu știu exact ce spune”.