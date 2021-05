Narcisa Suciu a fost în România ultima dată în urmă cu doi ani. Din cauza pandemiei de COVID-19, a fost nevoită să rămână în Finlanda. Recent, artista a reușit să revină în țara natală. Dorul și dorința de a-și vedea nepoțica au adus-o acasă.

„Nici nu-mi vine să cred că sunt aici! Am venit în România pentru că am simțit că-mi pierd mințile în Finlanda. Nu mai puteam de dor de cei de acasă. Mă sufocam! Am văzut-o și pe nepoțica mea, Alessia, care are 11 ani. Soțul meu a înțeles. Am stat puțin pe la Timișoara. Eu, pe pandemie, nu am fost nicăieri, am stat numai în casă. Fiica mea, Daria, mi-a zis: du-te în România și cântă, că vii cu altă energie de acolo, aici te plafonezi”, a declarat Narcisa Suciu.

Narcisa Suciu a reușit să evadeze și pe litoralul românesc, la Vama Veche, unde s-a întâlnit cu un bun amic, Ovidiu Komornyik.

„În weekend am fost la Ovidiu Komornyik, la Vama Veche. A fost foarte fain. N-am stat la un loc mai frumos la mare. Mi-a plăcut foarte tare”, a mai spus vedeta.

Totodată, revenirea Narcisei Suciu are și un scop profesional. Artista este implicată într-un nou proiect, alături de Marius Moga și Mirela Retegan.

“Sunt bună prietenă cu Mirela de la Gașca Zurli. Ea m-a așteptat la aeroport când am venit. Mi-a zis că are o idee să facem cel mai frumos cântec de dragoste, de 1 Iunie. E primul duet pe care fetița Zurli îl face cu cineva. Marius Moga a făcut piesa. Am tras la el la studio cântecul. Și el are o fetiță. A fost o experiență să înregistrez cu Marius Moga. Am învățat o nouă tehnică de cântare. La început nu am fost de acord cu ea”, a mai adăugat Narcisa Suciu, potrivit cancan.ro.