Adela Popescu este foarte aproape de a-și ține bebelușul în brațe, aflându-se în ultimul trimestru de sarcină. Aceasta nu a întâmpinat complicații de-a lungul timpului, însă hormonii i-au adus câteva stări mai puțin fericite:

„Și cum susțineam eu sus și tare că vai, dom’ ne, ce e aia să îți facă necazuri hormonii, cum am bufnit astăzi într-un hohot de plâns în timp ce conduceam.

Vai, dar ce am mai plâns. Ce am mai jelit. M-a sunat Radu și i-a stat inima în primele secunde când m-a auzit. Nici nu știam ce sa ii spun ca am. Dar mă și enerva că nu înțelege 🙂 Am ajuns acasă, am mâncat o ciocolata, un castron mare de cireșe și sunt ca nouă. Ușoara ca un fulg”, a povestit Adela Popescu pe contul său de Instagram, potrivit Can-Can.ro.

Pe ce dată va naște Adela Popescu?

„Sper să nasc natural și a treia oară. Pe 13-16 iulie este termenul. Am descoperit beneficiile nașterii naturale. Sper să fie ok. La Alexandru am avut travaliu de 10 ore, la Andrei am născut pe viu, nu au mai avut timp să-mi facă epidurală, am stat 5 ore în travaliu atunci.

Practic, durerile sunt același și la nașterea naturală și la cezariană. La nașterea naturală e travaliu dureros, la cezariană te doare după operație”, a adăugat vedeta.