Orice relație are momente fericite și mai puțin fericite, chiar dacă ești sau nu vedetă. Theo Rose a mărturisit că au existat tensiuni între ea și nepotul lui Nea Marin, atât de mari încât fosta concurentă „Bravo, ai stil” s-a gândit să se mute la sora ei:

„Suntem într-o relație de patru ani. Dacă el n-ar mai exista, eu nu aș ști ce să fac. Mi-ar fi foarte greu o perioadă lungă de timp. Încercări au fost și n-am putut să renunțăm.

O dată am zis că o să mă mut la sora mea și nu m-am mutat niciodată, de fapt, nu am putut să dorm nici măcar o noapte fără el. Ne certăm des, pentru că își lasă șosetele aiurea prin casă. Îi zic să și le pună o dată în coșul de rufe”, a spus Theo Rose într-un interviu ProTV.

Theo Rose, o iubită geloasă?

Întrebată dacă se consideră o persoană geloasă, Theo Rose a povestit un episod care s-a întâmplat în club acum ceva timp:

„Mai sunt și eu geloasă, cred. S-a întâmplat o dată ceva. Eram la ziua unei prietene într-un club. La un moment dat, s-a ridicat de la o altă masă o tipă, se agață de gâtul lui Alex, i-a zis ceva la ureche și a plecat.

Atunci am simțit puțin gelozie, dar am încercat să ascund. Când s-a uitat la mine am fost gen: „ce ți-a zis?”, dar, de fapt, îmi venea să intru sub masă. Dacă vrea să-i fie bine și să mai aibă zile pe acest pământ, bine ar fi să nu mă înșele”, a continuat ea.