Andreea Raicu a avut parte de o ședință foto nud, în care și-a lăsat la vedere formele de invidiat. La 43 de ani, fosta prezentatoare TV arată excepțional. Acest pictorial i-a uimit și pe fanii vedetei.

Poza nud a Andreei Raicu a strâns mii de comentarii și like-uri. Vedeta a afirmat că nu se aștepta la un așa impact în mediul online. Însă pe lângă admiratori, sunt și cei care au venit cu primele critici. Andreea Raicu spune că nu îi pasă de reacțiile negative.

”Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un impact așa. Cred că dacă spuneam că mă mărit și că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleți, nu cred că ar fi fost așa o discuție. Eu am mai pus cu mine poze mai dezbrăcată, nu am înțeles de ce a fost nebunia asta.

Nu am stat să citesc toate comentariile, am citit la început, apoi nu am mai citit și tot îmi trimiteau prietenii…că nu mă enervează unele comentarii? Eu nu le citesc, în momentul în care eu aleg să fac un lucru, mi-l asum și nu mă interesează ce zice lumea. În momentul în care eu sunt împăcată și asumată cu o alegere de-a mea, nu prea are cum să mă influențeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta.

Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbește urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine”, a declarat Andreea Raicu.

Andreea Esca și Mihaela Rădulescu au fost unele dintre vedetele care au apreciat curajul Andreei Raicu, potrivit cancan.ro.

„Superbă”, i-a scris Mihaela Rădulescu, „Like!”, a fost și comentariul Andreei Esca. Mut de uimire și admirație a fost și Mihai Bendeac. Actorul i-a comentat ”Oriunde. Oricând. 😜”. Însă Andreea Raicu nu a avut nici o reacție la comentariul juratului iUmor.