Așa se face că, dând timpului timp, în viața sa a apărut un alt partener. Pe 15 octombrie 2020 a împlinit un an de relație cu iubitul ei, Cristi Pitulice, consultant în turism. Recent, el a cerut-o de soție. Nu de mult, actrița a vorbit despre fericirea ei, nunta cu cel care i-a readus zâmbetul pe buze și o posibilă șansă de a avea un al doilea copil.

„Eu pot să îți spun că după divorț te îndrăgostești, ieși. Oamenii trebuie să înțeleagă că la fel te îndrăgostești și la fel trăiești. Eu mi-am trăit a doua adolescență atunci. Eu locuiesc cu Cristi din 5 martie. Totul s-a produs datorită evenimentelor pentru copii. El are un proiect cu un tren turistic. Ne-am văzut la două întâlniri, apoi am tot început să ne vedem. Eu, când am spus presei că sunt probleme în căsnicie, trecuse deja mult timp de când relația noastră nu mai mergea. Am luat-o de la capăt. Acum, sunt deschisă la mai mult, el este foarte atent la nevoile mele. Vedem ce o să urmeze”, a declarat Ioana Ginghină într-un interviu pentru Antena Stars.