Revenind, vestea că cei doi nu mai formează un cuplu a venit ca un fulger pentru fani. Nimeni nu se aștepta ca atât de rapid legătura lor, ce se prognoza a curge lin pe tot parcursul vieții, să se sfârșească. În plus, declarațiile artistei au fost cu atât mai surprinzătoare cu cât, în fiecare interviu acordat, a menționat că schimbarea era inevitabilă. Vineri, în cadrul emisiunii „Teo Show”, de la Kanal D, Rona Hartner a spus că a pus punct poveștii de dragoste cu soțul francez din cauza certurilor repetate dintre ei. Aceasta a explicat motivele care au dus la destrămarea mariajului.

„Da, de două luni ne-am despărțit. După căsătorie, lucrurile s-au schimbat foarte tare. Poate a fost și problema cu coronavirus și toată această izolare, iar cuplul nostru a început să sufere foarte mult. Ne certam și fiind de acord, dacă poți să îți imaginezi. La un moment dat, nu mai aveam nimic în comun unul cu altul. Muzica și credința rămâneau, da, dar ne închinam la ore diferite. Iată că el a decis apoi să nu mai facem nici muzică împreună.

Nu pot să spun că această chestiune m-a șubrezit. Am înțeles că asta e singura soluție. Am avut o perioadă neagră, unde mă simțeam ca într-un tunel fără ieșire. Credința mi-a fost aliat, așa că mi-am dat seama că pot să reușesc. Mi-am reluat viața, am proiecte muzicale, pictez, scriu un film.

Cel care a decis să punem punct am fost eu. I-am spus: „Basta!”. S-a întâmplat într-o seară. Dar nu era prima dată când am ajuns la această idee. A fost frumos, dar după căsătorie parcă am devenit proprietatea lui personală. Căsătoria ne-a despărțit, practic. Deocamdată, nu mă văd nimic decât castă din nou, cu Iisus, consacrată Lui, dar dacă o să mă mai căsătoresc o să mă gândesc mai mult înainte. Oricum, și asta e o loterie”, a declarat vedeta.