Videoclipul este rupt dintr-o poveste. Acesta prezintă un stil vechi, ce ne aduce aminte de Grecia antică, cu elemente specifice. Piesa are la bază o poveste de dragoste ce se naște din priviri timide și tandre.

Versurile piesei sunt compuse de Anatolie Chiriac alături de scriitorul Grigore Vieru. Mesajul piesei te duce cu gândul la cât de important este timpul și cât de prețioase sunt momentele petrecute alături pe persoana dragă.

Piesa celor doi este un remake în note latino a celebrului cântec cu același nume, „Orele”, interpretat de Sofia Rotaru.

„Această piesă e trecută prin timp, cu versuri scrise de marele poet Grigore Vieru și cântată de mulți artiști până acum: Anastasia Lazariuc, Sofia Rotaru, Silvia Chiriac și alții. Am demonstrat că valorile și dragostea peste ani se cântă la fel, pe ritmuri de latino și cu inima înflăcărată. «Orele» este o piesă fierbinte, care mă duce cu gândul la mare, sub un soare arzător. Mi se pare actuală, chiar dacă are o istorie atât de bogată în spate. Nu obosesc să o ascult în mașină, în duș, în studio și abia aștept să o cânt și pe vreun platou de dans, iar colaborarea cu Cleopatra face această piesă și mai specială. De la fetița care-l aștepta pe Ghiță la portiță, s-a tranformat într-un adevărat artist care e gata să ofere lumii pasiunea ei”, spune Pasha Parfeni.

Citeste si: Irina Rimes, din nou în trending pe Youtube cu noua sa piesă...

„Pasha a venit cu propunerea să lansăm acest single împreună povestindu-mi că e un remake al piesei originale ale Sofiei Rotaru, «Orele». Noi am păstrat versurile și linia melodică și am reușit să venim cu un instrumental fresh ce i-a dat un aer modern, latino. Mi-a plăcut piesa de la început, iar pentru Republica Moldova această melodie este una foarte specială, a fost un șlagăr foarte cunoscut și iubit. Sperăm că am putut să aducem înapoi nostalgia anilor respectivi în această perioadă și că publicului îi va plăcea această piesă la fel de mult precum ne place și nouă", adaugă Cleopatra Stratan, potrivit stirileprotv.ro.