Mihai Petre a făcut anunțul pe paginile sale de socializare: Marea mea iesire din zona de confort se întâmplă anul acesta la @asiaexpressromania. Mai greu nu cred că se putea. Hai să continuăm să trecem prin viață în pași de dans @elwirapetreofficial. Tu când ai ieșit din zona de confort ultima dată?”, a scris Mihai Petre, în dreptul unei fotografii în care dansează cu soția lui.

Citeste si: Zendaya a strălucit pe covorul roșu! Cât au valorat bijuteriile...

Reacția vedetelor și a fanilor

Cabral, prietenul lui, avea să aibă prima reacție. Simplă si la obiect: „Baftă, man!”

Au urmat zeci de mesaje pentru Mihai Petre. Toate de încurajare. „Minunat! Îmi place emisiunea si pentru oamenii care participă! Nici nu speram să se reia…companie de zile mari, felicitări, va admirăm oricum! Succes!”, ”Lista participanți sezon 4: Connect-R și Shift, Mihai și Elwira Petre, Lidia Bluble și sora ei, Estera, Patrizia Paglieri și fiul ei, Francy, Cosmin Natanticu și soția lui Eliza, Alexandra Ungureanu alături de mama ei, Cuza și Emy de la Noaptea Târziu, Adriana Trandafir și fiica ei, Maria Speranța și Lorelei și Zarug, două nume celebre în zona digital sunt cele 9 perechi dornice de aventură și adrenalină”, sunt primele comentarii.

„Vă doresc ‘să fiți cei mai buni și neapărat învingători!”, ”Woow, nu as fi crezut că e „your cup of tea „, cu atat mai mult mă bucură curajul tau. E un show tv absolut excepțional, aproape un documentar amănunțit despre culturi, locații si oameni, plus entertainment la superlativ. Mihai Petre si Elwira, sunteți cireaa de pe tort”, ”Una dintre perechile mele preferate, ori voi, ori Adriana Trandafir și fiica ei! Sper să câștigați”, ”SUPER! Abia aștept să văd Asia Express sezonul 4 când va fi difuzat, deocamdată succes la toate echipele și cei mai buni să câștige!”, ”Nu tiu care sunt celelalte perechi participante, dar stiu acum care este perechea mea favorită”, ”Succes vă doresc!”, ”Vă doresc mult succes, abia aștept să vă vad cum vă descurcați si cum o să vă acomodați cu probele”, au scris fanii lui Mihai Petre.