Care a fost cea mai frecventă greșeala pe care ai făcut-o în dragoste?

„Faptul că a acceptat să cânte cu noi piesa. Nu este adevărat că a existat ceva în afara a ceea ce s-a întâmplat în videoclip. Mi se pare interesant că a fost credibil ce am făcut noi. Cântecul, aparițiile, videoclip-ul. Noi suntem foarte buni prieteni și ne-am înțeles foarte bine, dar atâta tot. E o femeie frumoasă și suntem aceeași zodie, avem același instinct. Apreciez multe lucruri la ea. Am zis în glumă că apreciez doar că a cântat cu noi. Ea are un caracter frumos.”