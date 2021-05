Aceasta a postat o fotografie pe pagina sa de Instagram alături de mesajul: „

„Țin minte că după o zi în care am alergat efectiv de dimineața până seara prin oras să fiu sigură că am luat tot ce am nevoie, am ajuns acasă, m-am uitat pe lista de cumpărături si am zis: “Gata. Acum am terminat toata treaba, mami, te astept acasă!” Ce credeți că s-a întâmplat?! Seara MI S-A RUPT APA!!!!!!! Am comunicat cu ea extrem de bine. A fost cel mai bun si blând copil! M-a lăsat să fac tot ce am vrut cât a fost în burtică. Sportul a fost chiar cea mai usoară chestie! Am filmat două clipuri cu ea în burtică, am plecat în Dubai cu puțin timp înainte să nasc, am dansat, am cântat, m-am jucat si m-am distrat. Simțeam că tot ce simt eu simte si ea. Am făcut tot ce m-a făcut fericită si îmi doresc din suflet ca toată viața ei să aibă parte doar de fericire!

Fiecare femeie are ritmul ei, are limitele ei. Eu am reusit să fac toate astea pentru că am avut grijă să țin cont doar de LIMITELE MELE, NU DE LIMITELE IMPUSE DE ALȚII. Toată lumea îmi zicea… esti crazy! Stai mai potolită! Nu mai țopăi. Nu e bine să faci asta, nici asta, nici asta. Am avut curajul să le spun: ”Mulțumesc, dar mă descurc! Îmi cunosc limitele!” Asa a si fost. Am adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă! Veselă, cuminte si bună! Nu lăsați pe nimeni să facă legi pentru voi! Voi stiți cel mai bine cât puteți si cum puteți! Emily vă iubeste mult si este aici pentru voi oricând! Dacaă ai citit tot textul, îți mulțumesc si-ți mai spun, iar, te iubesc!”