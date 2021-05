Prinţul William, în vârstă de 38 de ani, nepot al reginei Elisabeta a II-a şi al doilea în linia de succesiune la tronul britanic, a anunţat pe Twitter că a fost inoculat cu prima doză a unui ser anti-COVD-19 la începutul acestei săptămâni, publicând o fotografie cu momentul vaccinării sale, realizată la Science Museum din Londra.

„Marţi, am primit prima doză din vaccinul contra COVID-19'', a spus el. „Tuturor celor implicaţi în campania de vaccinare - vă mulţumesc pentru tot ceea ce aţi făcut şi faceţi în continuare'', a mai spus prinţul britanic.

Prinţul William s-a îmbolnăvit de COVID-19 în aprilie anul trecut, aproximativ în aceeaşi perioadă ca şi tatăl său, prinţul Charles, moştenitorul tronului britanic, deşi informaţia a fost dezvăluită public abia în noiembrie. Potrivit relatărilor din presă, prinţul William nu a dorit să provoace îngrijorare în rândul rezidenţilor britanici în aprilie 2020, deşi simptomele cu care s-a confruntat au fost destul de severe.

Şi alţi membri ai familiei regale din Marea Britanie au dezvăluit că au fost vaccinaţi împotriva COVID-19, inclusiv suverana, în vârstă de 95 de ani, şi prinţul Charles. Regina Elisabeta a II-a a spus că vaccinarea s-a desfăşurat foarte rapid, fără să fie dureroasă, şi a încurajat publicul să îi urmeze exemplul, spunând că cei care sunt sceptici ar trebui să se gândească la binele celorlalţi.

Aproape 37 de milioane de britanici au primit prima doză a unui vaccin anti-COVID-19, în cadrul uneia dinte cele mai rapide campanii de vaccinare din lume, iar în prezent toţi rezidenţii cu vârste de peste 34 de ani sunt eligibili pentru vaccinare, potrivit Agerpres.

On Tuesday I received my first dose of the COVID-19 vaccine.

To all those working on the vaccine rollout - thank you for everything you’ve done and continue to do. pic.twitter.com/8QP6ao5fEb