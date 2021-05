„Cum te-ai pricopsit frate cu asta care vindea turtă dulce la tarabă, în Constituției?!”, este comentariul de la care a izbucnit schimbul de replici.

„Și ce?! E o rușine să muncești? Nu contează. Da, frate, mie îmi place să vând turtă dulce. Vând orice. E important să vând și șă nu stau să cer bani de la altcineva și că mi-am câștigat singură existența. Nu contează că am vândut la tarabă, că am cântat, nu contează ce am făcut, dar mi-am câștigat singură existența și nu am cerut nimănui. Nu îmi e rușine să muncesc. Și mâine pot să mă duc la Constituției și să-mi pun o tarabă acolo. Pot să dau și cu mătura și cu sapa.



Nu am căutat să-mi găsesc pe cineva și să aștept să-mi dea 100 de milioane ca să-mi cumpăr nu știu ce. Mie îmi place să muncesc și să-mi câștig banii cinstit. Din mesajele astea, majoritatea oamenilor sunt niște oameni frustrați care n-au ce face. Decât să-mi scrie mie mesaje, mai bine s-ar duce să-și găsească un job, să muncească, ceea ce fac și eu. (…) Sunt chiar mare șmecheră pentru că am vândut turtă dulce la târgul de Crăciun din Constituției, pentru că acolo nu intră oricine să vândă turtă dulce”, a lămurit vedeta în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.