Diva a povestit, în urmă cu câteva ore, pe contul de Instagram, că merge la medic pentru a vedea care este cauza problemelor sale oculare și, implicit, a găsi o soluție în acest sens. Aceasta a rămas cu ceea ce pare a fi o hemoragie subconjunctivală în urma celei mai recente intervenții estetice, o rinoplastie.

La finalul lunii martie, Bianca Drăgușanu și-a trecut în portofoliu o nouă îmbunătățire de ordin estetic. De această dată, din nou la nas.

„Am vreo 12 zile de la operație. Da, mi-am făcut rinoplastie, pentru că așa am simțit nevoia, nu pentru că ar fi fost neapărat nevoie. Mai am un cheag de sânge aici, în ochi. Nu se vede încă rezultatul, pentru că sunt foarte inflamată și a trebuit să folosesc un filtru, pentru că am așa o față de rinocer, umflată. Mai am încă vânătăi, vorbesc pe nas, dar sunt bine și o să vă povestesc despre experiența probabil undeva săptămâna viitoare, când mă duc la consult”, declara atunci aceasta.