Anca Serea a fost luată în vizor de internauți, care au speculat că ar fi gravidă. Aceasta a ieșit imediat cu un răspuns pentru ei:

„Nu, nu este adevărat. Condiția mea medicală nu îmi va mai permite, din păcate, să am în următoarea perioadă niciun fel de copil, poate doar unul adoptat. Nu sunt însărcinată sub nicio formă. Am niște probleme destul de grave medical care nu mi-ar permite.

Am luat câteva kilograme, este adevărat, vreo 3-4 și lumea probabil este învățată să fiu foarte slabă, dar din cauza faptul că iau foarte multe suplimente alimentare am mai pus câteva kilograme. Lumea probabil caută fantasticul acolo unde nu este cazul”, a spus Anca Serea într-un interviu recent, potrivit Can-Can.ro.