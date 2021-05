În urmă cu ceva timp, vedeta a postat pe Instagram un mesaj în care își îndemna fanii să propună nume pentru viitoarea sa fiică. Aceasta a spus întotdeauna că își dorește ca fata sa să poarte un nume scurt și simplu:

„Sunt așa fericită. Abia o aștept. Ne-am gândit la nume, deja ne-am făcut o listă. Să fie un nume scurt”, declara Cristina Cioran, acum ceva timp.

De curând aceasta a extras numele cel mai potrivit pentru fiica sa: „Draga mea EMA, abia aștept să te țin în brațe!!!!”, a scris Cristina Cioran pe Instagram, potrivit Can-Can.ro.

Cristina Cioran, despre momentul nașterii: „Sunt foarte nerăbdătoare!”

„Sunt foarte nerăbdătoare, am visat de foarte ori că sunt însărcinată, că am bebeluș. Acum că sunt însărcinată am avut emoții timp de trei luni de zile pentru că am așteptat cum decurge primul trimestru, știm foarte bine că una dintre 4 femei pierd prima sarcină, riscurile erau foarte mari.

Citeste si: Unul dintre câinii familiei Obama a murit. Ce mesaj a transmis...

Am stat cu emoții. Îmi era teamă dacă nu stă bine sarcina, mi-a fost teamă să nu o pierd, asta a fost teama cea mai mare.”, a spus Cristina Cioran.