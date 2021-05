Dua Lipa a fost marea câştigătoare la ediţia din acest an a galei Brit Awards, dominată de femei, eveniment ce a marcat revenirea muzicii live pe Arena O2 din Londra după mai bine de un an. Printre artiştii premiaţi marţi seară s-au numărat, de asemenea, Little Mix, Arlo Parks, Haim şi Billie Eilish.