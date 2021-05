Liviu Vârciu și Ami Teiceanu au o fiică în vârstă de 19 ani, care a locuit întreaga sa viață alături de mamă în Arad. Câtărețul și Carmina nu au păstrat o relație extrem de apropiată, însă au încercat să se mențină pe o linie de plutire, conform declarațiilor oferite de tânără.

„Uneori mai sunt și lucruri neadevărate referitoare la relația mea cu tata. Sincer să spun, relația noastră a fost cu șuișuri și coborâșuri. Ne-am menținut pe linia de plutire un timp…iar am urcat, iar am coborât și tot așa”, a declarat Carmina, potrivit Can-Can.ro.

Carmina, despre relația cu noua familie a lui Vârciu

„Eu cu ea nu vorbesc (n.r. Anda Călin). Nu am nicio legătură cu ea. Cea mai mare legătură o să o am cu tatăl meu. Nu am ce să comentez, e viața lui și alegerea lui. Cu Anastasia am fost mai apropiată, dar asta nu ține de mine. Iar pe Matei l-am văzut o singură dată. Poate o să dezvolt o relație mai apropiată când o să mă mut la București și o să petrec mai mult timp cu ei”, a mai dezvăluit Carmina.