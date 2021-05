Joi seară, Smiley a scris într-o postare pe pagina sa oficială de Facebook: „0756727279, nu raspund la beep, dar raspund pe WhatsApp”, iar fanii l-au bombardat cu întrebări pentru a afla dacă este o glumă sau nu.

„Suna ca la taxi. Nici n-as avea timp sa va raspund tuturor, dar va rog sa-mi lasati un mesaj pe WhatsApp si revin cand pot… dupa cum vedeti acum raspund pe Facebook, nu pot in doua locuri in acelasi timp”, a spus Smiley în ideea că nu este o glumă.

După ce mai multi fani au comentat că este vorba doar despre pură caterincă, Smiley a revenit mai concis.

„Cand am zis ca-mi public numarul de telefon in comentarii la clipul asta https://youtu.be/GXb1rmmWl-M , multi au zis ca zic doar asa, ca sa fac vizite la clip si ca intr-un final nu o sa-l public. Acum vad multi care zic ca nu e numarul meu, ca profilul e fake sau ca e o țeapă. Adevarul e ca m-am tinut de cuvant: 1) Am pus numarul de o saptamana in comentarii pe Youtube, puteti verifica. 2) Este numarul meu, nu cel personal, pe care ma suna Gina, ci e unul cu care tin legatura cu Oamenii mei de peste un an. Oamenii mei stiu despre ce vorbesc. 3) Nu am cerut nimic, doar mi-am facut numarul pe care pot sa fiu contact direct public Acum ca am lamurit-o, poate intrati si voi pe Youtube si lasati un comentariu, cei care nu mi-ati lasat inca o ”, a mai spus Smiley.