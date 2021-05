După o relație de aproape 6 ani, Doinița Oancea și Adrian Călin și-au spus adio.

„Lucrurile erau bune și funcționale, însă mie îmi lipsea ceva și am avut o discuție și o întorsătură. Nu despre asta e vorba (n.r. căsătoria). Nu ne-am plictisit. Nu am pe ce să pun degetul exact. E un om foarte bun cu care am putut să funcționez 5 ani și jumătate. Ar fi normal să nu vorbesc lucrurile astea la televizor. Să spunem că evoluăm diferit. Niciodată să nu spui niciodată că mai știu cazuri de oameni care s-au regăsit după 20 de ani, dar momentan nu.”, a spus Doinița Oancea la Xtra Night Show, potrivit Can-Can.ro.

Întrebată dacă este pregătită pentru o nouă relație, actrița nu a oferit un răspuns clar, însă consideră că rețelele de socializare nu o vor ajuta în găsirea sufletului pereche:

„Nu avem din astea, eu și cu cealaltă personalitate a mea nu avem din astea cu să fie înalt. Nu prea funcționează la mine cu Inbox-ul, nu a funcționat niciodată. Ar trebui să ne cunoaștem în alte împrejurări.”, a mai spus vedeta.