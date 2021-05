Denisa Hodișan a spus într-o filmare postată pe contul ei de Instagram că nu este de acord ca oamenii să aibă servicii în propria locuința, în primul rând că nu este legal.

„Sub nicio formă pe acest pământ, vreodată, să nu mergeți la cineva care are tupeul să vă ceară bani pe niște servicii pe care le fac la ei acasă. Oamenii care-și doresc să facă ceva și nu-și bat joc de clienții lor fac sacrificiu să ia în chirie un spațiu. Și dacă nu ai bani să-ți deschizi propriul tău salon, atunci angajează-te la cineva până îți faci bani să deschizi propriul tău salon. Fă un sacrificiu și oferă-le clienților tăi cele mai bune servicii. În primul rând e coronavirus. De fapt, ce-mi bat eu capul… proști clienții care acceptă să dea bani ca să meargă la cineva acasă să beneficieze de indiferent ce servicii.”, a spus Denisa Hodișan, nervoasă, pe InstaStories.

Internauții au sărit imediat să o critice și să o acuze pentru părerea acesteia.

„După ce ca ești proastă mai si semnalizezi!! Aloooo!!! Nu toate ne am născut asa „bogate” ca tine! Saracio la suflet ce esti! Asta e jale. Ne-a tâmpit ca e antreprenoare ca ea cu școală de prinți si prințese de nu auzise nimeni de ea nici măcar ca model.

Frate asumă-ti că dacă nu era domnul de la Zu sa te ia erai un no name toată viata. Atatea talente n am vazut la o persoana complet lipsita de inteligenta, de talent, de orice.”, sunt câteva dintre comentariile de pe internet, potrivit cancan.ro.