Motivul pentru care Ruby a slăbit foarte mult este stresul. Artista le-a recunoscut fanilor ce s-a întâmplat:

„Schiloadă, nu mai am nici fund, nici nimic. N-am mâncat nimic zilele astea. Sunt atât de slabă că am paranteze, Doamne! Nu știu dacă am fost așa slabă nici când m-am întors de la Survivor sau din Asia. Foarte slabă, nu zici că am fost la videoclip. Am slăbit foarte mult înainte pentru că m-am stresat, dar îmi revin. Și-mi place de mine și slabă”, a spus Ruby.