De Paște, Pepe și Raluca Pastramă au decis să lase deoparte neînțelegerile și au fost din nou împreună. Aceștia și-au bucurat fanii cu numeroase fotografii împreună.

Fetițele lor au fost fericite că petrec sărbătorile alături de ambii părinți. Chiar dacp cei doi s-au despărțit, aceștia încearcă să mențină o relație sănătoasă de dragul fetelor.

Raluca: „Pepe este un părinte bun”

Raluca a declarat în urmă cu doar câteva zile, că în timpul căsniciei, ambii au depus eforturi mari, iar divorțul a fost cea mai bună opțiune în cazul lor. Vedeta a dat de înțeles faptul că își dorește să trăiască prezentul, nu, trecutul.

„Au fost ani întregi în care am încercat amândoi. Nu a fost să fie. Este cel mai bine să nu te mai uiți înapoi. Doar să înveți din ce a fost, să nu mai repeți greșeli, asta clar. Dacă ai învățat, atunci da, poți merge înainte și poți progresa. Dacă n-ai învățat și stai să te uiți tot timpul în trecut și stai să te gândești ce-ar fi fost dacă, atunci n-ai făcut nimic. (…).

Nu m-aș fi gândit niciodată în viața mea că o să ajung să divorțăm, dar consider că e mai bine să fim fericiți. Cred că e mult mai bine așa. Au fost ani de zile în care am făcut noi tot ce am putut împreună să reușim să fie bine”, a declarat fosta soție a lui Pepe potrivit cancan.ro.