„Sunt onorat să fiu plăcut, iubit și de bărbați și de femei, care e problema? Nu există bărbat care să nu se fi gândit, așa, ipotetic în mintea lui, o secundă, cum e dacă ar face-o cu un bărbat. Îți garantez că 90% s-au gândit.”, a mărturisit Bote.

Acesta a menționat că poate fi îndrăgostit inclusiv de un bărbat:

„Da, recunosc, am fost la show-uri, gangbang-uri, în care se putea întâmpla orice, dar la care a fost acea limită pentru mine, pe care n-am depășit-o. Există o limită pe care o depășesc sau nu. Dacă sar puțin pârleazul, so what? Am fost acolo la limită tot timpul. Dacă va fi ceva, dacă mă îndrăgostesc de un bărbat, ființa e aceeași, spun da domnule! Care este problema?

Sunt foarte mulți bărbați în românia cupluri fericite, care de fapt trăiesc altă viață.

Citeste si: Nora Al-Matrooshi este prima femeie astronaut de origine arabă din...

Femeile sunt înnebunite să cunoască un bărbat cu dublă sexualitate”, a mai spus Botezatu.