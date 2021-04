Cu ochii în lacrimi, vedeta și-a povestit experiența pe Instagram:

„Trec printr-o perioadă foarte grea și nu îmi doresc să vă întristez. Revin la voi când am vești bune. Vă mulțumesc pentru gândurile bune! Cei care mă iubesc au simțit că ceva nu este ok!” a scris Larisa Udilă, pe Instagramul său.

Larisa Udilă, despre problemele întâmpinate în timpul sarcinii: „Am crezut că voi avea un copil cu sindromul Down”

Medicii care i-au monitorizat sarcina, i-au spus vedetei că s-ar putea ca viitorul său copil să se nască cu sindromul Down. Aceasta a fost sfâșiată de aflarea veștii, însă a decis să facă și alte investigații, iar într-un final totul s-a dovedit a fi în regulă.

„În momentul în care am aflat că este posibil ca cel mic să vină pe lume cu sindromul Down, am simțit că îmi fuge pământul de sub picioare. Nu îmi venea să cred ce auzeam din gura medicului. Încercam să găsesc o explicație.Mă gândeam că vârsta nu are cum să fie de vină, alimentația mea este una destul de sănătoasă, de fumat, nu fumez și alcool nu consum. Nu înțelegeam cum ar fi posibil așa ceva. Până să aflu rezultatul analizelor, reluate pentru a ne asigura dacă există într-adevăr acest risc, toate zilele au fost un coșmar pentru mine și iubitul meu. M-am rugat la Dumnezeu ca totul să fie bine și cel mic să vină sănătos în această lume” a declarat Larisa Udilă, acum ceva timp, potrivit Can-Can.ro.