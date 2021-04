Problemele cu banii ale artistului au apărut în 2008, atunci când a făcut o investiție proastă:

„Am făcut o imprudență prin 2008. Am investit aiurea banii în niște terenuri și de atunci nu-mi mai revin cu banii. Trebuie să întrețin opt persoane și în pandemia asta e foarte greu. Am ajuns la fundul sacului! Dacă eram în altă țară, probabil eram milionar și aveam și avion la scară!”, a declarat Marcel Pavel, la „Xtra Night Show”.

Marcel Pavel, despre îmbolnăvirea cu SARS-CoV-2

Anul trecut în luna iunie Marcel Pavel a fost infectat cu coronavirus, însă oamenii nu l-au crezut și l-au acuzat că a primit bani pentru a declara acest lucru. Din spusele artistului, cel care a pornit zvonul este chiar prietenul lui, Cozmin Gușă:

„Cozmin Gușă m-a sunat când eram deja în spital. Am stat chiar lângă salonul care a ars mai târziu în incendiul de la Matei Balș. Doctora era fosta mea colegă de bancă. Stătea ore în plus cu mine să mă vegheze la spital. Am fost linșat de media din cauza lui Cozmin Gușă, care m-a pus să cânt atunci într-o intervenție telefonică de la spital. Eu am vrut să încurajez lumea, iar ei au perceput că mă prefac. A fost singurul căruia i-am spus, pentru că mi-era rău și i-am trimis chiar poză când expectoram sânge. Am fost linșat în timp ce eram aproape să mor. Am făcut 70 de anticoagulante, trei antibiotice intravenos.

Apoi s-a dus în emisiune la Denise Rifai și a zis că încă suntem prieteni, asta după ce a avut tupeul să susțină că aș fi semnat contract ca să mă îmbolnăvesc. O să-l dau în judecată! S-a spus că am luat 100.000 de euro. Am luat virusul de la «Te cunosc de undeva», se pare că de la Ozana Barabancea. DSP-ul a făcut atunci anchetă mare. Culmea, după două săptămâni apare și Esca că are Covid și s-au luat și de ea!”, a mai precizat Marcel Pavel, potrivit Click.ro.

Acum artistul așteaptă să se vaccineze. „Mă vaccinez după Paște, am avut anticorpi. Am teamă de reacții adverse, sunt predispus la tromboze de atunci, de la tratament. Am 62 de ani totuși!”, a mai spus solistul.