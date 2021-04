Delia este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite interprete din România, dar puțini știu că artista are de fapt la bază o altă profesie. Cântăreața a făcut, recent, dezvăluirea în cadrul unui podcast.

Delia Matache a absolvit Liceul Dinu Lipatti din Capitală, iar apoi a făcut Conservatorul, secția de Pedagogie. Astfel, Delia ar fi trebui să ajungă fie profesoară! Doar că, artista povestește că se bucură de faptul că lucrurile au luat o altă întorsătură. Și asta pentru că, potrivit acesteia, nu ar fi fost înarmată cu destulă răbdare pentru a profesa în acest domeniu.

„Am făcut liceul Dinu Lipatti și apoi Conservator, secția Pedagogie. Deci ar fi trebuit să fiu profă, dar nu cred că aș fi avut nervi pentru așa ceva. Știu să explic omului cum să cânte ceva, am învățat asta la «X Factor». Cum să scoată ce e mai bun dintr-o piesă, ce să își imagineze când cântă. Dar să am răbdare cu toată lumea și să fiu obligată să fac asta, nu aş fi rezistat. Așa că a fost bine că nu am ajuns profesor”, a spus Delia în cadrul unui podcast.

Destinul a adus-o pe scenă, iar succesul a fost colosal. Delia a ales să urmeze calea muzicii, astăzi ajungând să se bucure de o faimă și o admirație nemaipomenită, potrivit cancan.ro.