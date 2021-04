În urma anunțului pe care l-a făcut Alex Bodi în exclusivitate pentru Can-Can.ro, Daria Radionova a ales să arate lumii perspectiva ei, așa că a postat un mesaj pe Instagram:

„Da, ne-am despărțit și se pare că motivul este că sunt un om rău. Am fost acuzată că, de când am plecat la Londra, nu am purtat inelul, nu am postat poze pentru el, nu l-am etichetat pe videoclipuri și am avut timp să-mi postez maşina, mâncarea și pisicile, dar nu am avut timp să postez nimic pentru el. Cel mai mare scandal s-a întâmplat când am avut Întrebări și răspunsuri pe Instagram și am ignorat toate întrebările despre el. Şi crede că am ignorat pentru că îl ascundeam şi am vrut să mă prefac că sunt singură.

El m-a insultat între orele 12:00-5: 30, din cauza acestui număr de social media. De atunci, am avut întotdeauna conflicte similare … Înțeleg că situația sa actuală îi aduce nervi și stres, dar recent toți nervii i-au căzut asupra mea şi nu mai pot suporta. Sunt genul de persoană căruia nu-i place să arate totul public, aşa cum am spus înainte viața privată este o viață fericită. Nu am postat cât a vrut el doar pentru că prefer să-mi păstrez relația pentru mine, nu pentru public!”

Daria Radionova: „I-am oferit ajutor financiar!”

În ceea ce privește situația financiară, Daria a ales să spună lucrurilor pe nume:

Citeste si: Familiile victimelor de la Spitalul Matei Balș vor primi un ajutor...

„L-am iubit din suflet, am fost alături de el în momente dificile… Nu i-am cerut niciodată nimic, mai ales financiar- niciodată. Mi-am oferit chiar ajutorul financiar, dacă era nevoie. Am pierdut una dintre afacerile mele, am pierdut bani, mă lupt cu familia și prietenii pentru el, mi-am părăsit viața din cauza lui…

Nu mi-a oferit niciun ajutor în schimb. Da, am plecat la Londra pentru că trebuie să mă „întorc în picioare”, am pierdut foarte mult în aceste câteva luni… Nu mi-a păsat de afacerea mea şi de pierderile mele, dar trebuie să câştig totul înapoi şi, la viitorul meu, deoarece de asemenea, gândiți-vă nu am pe cine să mă bazez decât pe mine! Nimeni nu mă ajută financiar şi vă rog să rețineți- niciodată nu m-a ajutat, în afară de familia mea. Nu este ușor… și orice scrie media, realitatea este diferită.” a mai adăugat rusoaica.

„Am fost loială, iubitoare și cu intenții pure”

Daria a declarat că nu îl va vorbi niciodată urât pe Alex Bodi deoarece nu îi stă în caracter. Șatena a ales să spună în închiere că o înțelege pe Bianca Drăgușanu și că intențiile ei au fost cu adevărat oneste. Mai mult decât atât, aceasta a menționat câteva lucruri și despre Mădălina Ghenea.

„Deci, din partea mea – sunt clară și pură în fața lui Dumnezeu, am vrut doar să fiu alături de o persoană pe care o iubeam, care avea nevoie de sprijin şi ajutor într-un moment foarte dificil al vieții sale. Dar niciunul dintre aceste lucruri nu a fost apreciat.

Citeste si: Romanca acuzata ca a luat ajutor social, desi a castigat 140.000 de eu

Nu am menționat niciun cuvânt rău sau jignitor despre el, deoarece nu este stilul meu să mă despart într-un mod negativ. I-am oferit tot ce pot să ofer, am fost o persoană loială, iubitoare şi grijulie, cu inimă pură şi intenții pure.

Nu am de ce să mă supăr şi nu am nimic de regretat. A fost o lecție dificilă în viața mea şi sunt foarte recunoscător că am avut-o. Cel mai important lucru pe care l-am învățat este că – oamenii nu se schimbă şi abia acum înțeleg că Bianca a avut dreptate cu tot ce a spus despre el. O înțeleg.

Da, am văzut că a început să urmărească o altă femeie, dar, din păcate, nu l-a urmărit înapoi, ce păcat. Indiferent cine va fi următoarea, nu mă va deranja. Îi doresc doar bine în viață și problemele sale să se termine şi să fie fericit. El a spus că am venit ca un înger în viața lui. Acest om poate declara orice vrea, amândoi ştim adevărul.”, a conchis Daria Radionova.