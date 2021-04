Artistul a povestit despre copilăria sa în cadrul unui interviu acordat pentru revista Viva

„Noi nu am fost niciodată o familie avută, am fost modești, am urcat treaptă cu treaptă și știm cum e să fim și săraci, și bogați. Nu m-a luat valul celebrității. Țin minte, când a plecat tata de acasă, eu am stat cu oile și am asistat, împreună cu un alt băiat, să fete o mie de oi. Era iarnă, era frig, aveam 19 ani.”, a povestit Culiță Sterp, potrivit Can-Can.ro.

„Mama este eroul nostru!”

Culiță provine dintr-o familie numeroasă în care a trăit frumos, alături de frații și de mama sa. Tatăl lui era mai mult plecat cu afaceri, iar din acest motiv, mama sa a luat locul ambilor părinți:

„Mama înseamnă mult, înseamnă totul pentru mine. Ea ne-a crescut pentru că tata a fost mai mult plecat cu oile, cu afaceri. De mai bine de șase ani, am rămas doar cu ea și trebuie să recunosc faptul că s-a chinuit mult cu noi. Suntem patru copii și ne-a ținut pe toți la școală. A făcut oameni din noi. Este eroul nostru.”, a declarat Culiță.