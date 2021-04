Lino Golden a făcut o secțiune de întrebări și răspunsuri pe pagina sa oficială de Instagram, unde a mărturisit că cea mai mare realizare a sa a fost faptul că i-a cumpărat mamei lui o casă.

Cum a descoperit artistul marea sa pasiune

„Tatăl meu a fost muzician, ambii unchi ai mei sunt muzicieni. M-a dus tata la șase ani să vadă dacă am ureche muzicală, pur și simplu, a cântat niște note la pian să vadă dacă puteam să le produc. Și-a dat seama că am ureche muzicală, am făcut liceul de muzică, am dat de rap, m-am făcut rapper.” a povestit Lino pe Instagram.