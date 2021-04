Andreea Marin a fost căsătorită cu Cristian Georghiță timp de 3 ani, pentru care prezentatoare în continuare îi poartă respect. Acum ceva timp, Andreea Marin a vorbit despre relația pe care o mai are cu primul său soț, dar și despre ce a însemnat acesta, în viața ei.

„Pentru primul soț (n.r.: Cristian Gheorghiță) am un respect special. Oamenii sunt așa cum sunt. Fiecare are modul lui de a privi viața și de a o trăi. Dar, să ne înțelegem foarte bine, tot ce contează azi pentru mine este relația prezentă, copilul meu. Trecutul are relevanță doar pentru că a lăsat niște lecții de viață. Dar nu trăiesc deloc cu gândul la trecut. Sfătuiesc pe toată lumea să-și vadă de viitor. Cel mai important bărbat din viața mea este cel care este acum lângă mine.

Azi sunt un om matur. Poate că în trecut, tocmai din această lipsă de matruitate și din cauza faptului că am muncit foarte mult și m-am dedicat foarte mult carierei… poate nu am fost nici eu destul de pregătită pentru o relație de lungă durată”, a dezvăluit prezentatoarea TV.

„Unul din cele mai dificile momente din viață ei a fost despărțirea de soțul ei, Cristi. A fost aproape distrusă. Lumea pe care și-o clădise alături de bărbatul pe care-l iubea se prăbușise. Brusc, viața părea să-și fi pierdut orice sens. Realizările profesionale păreau inutile atâta timp cât nu împărtășea satisfacțiile cu persoană iubita. Ce a ajutat-o să depășească această perioada grea a fost dragostea ei pentru viață”, mărturisea Ana Maria Ilac, o prietenă apropiată a Zânei Surprizelor, potrivit cancan.ro.